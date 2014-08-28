Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, из-за непогоды полетел в Челябинск

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Экипаж самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший рейсом N271 Москва - Екатеринбург, из-за непогоды принял решение направить борт в Челябинск.

Как сообщает "Интерфакс", на подлете к аэропорту Кольцово - примерно в 2:35 по московскому времени - экипаж объявил о вынужденной смене курса. Пассажирам было объявлено, что из-за плохих местных метеоусловий, а именно - густого тумана, самолет решено направить в Челябинск.

Отмечается, что данный рейс и так отправился из Москвы с часовым опозданием - он должен был вылететь в среду 23:45 по московскому времени.

В настоящий момент пассажиры нескольких рейсов на Екатеринбург ждут в аэропорту Челябинска дальнейших объявлений.