Сергей "Паук" Троицкий объяснил дебош в аэропорту самозащитой

Сергей Троицкий заявил о готовности судиться с авиаперевозчиком

Сергей "Паук" Троицкий готов к судебном разбирательству с авиаперевозчиком после инцидента в аэропорту Толмачево. Об этом музыкант заявил в интервью телеканалу "Москва 24", вернувшись из Новосибирска в Москву.

Известный музыкант летал туда для подачи документов на участие в выборах мэра города. На обратном пути на досмотре в аэропорту у Троицкого обнаружили жидкости, запрещенные к перевозке. Ему предложили сдать флаконы в багаж. Паук отказался это сделать. Выяснение отношений с сотрудниками службы безопасности переросло в дебош. По словам Сергея Паука, скандал спровоцировал представитель авиакомпании.

"Он в злобе хотел убить девушку полицейскую Анжелу факсом. Естественно, мне пришлось ее защищать… Я должен был спасти полицейского Анжелу. Это была самозащита", – пояснил Троицкий.

Троицкого сняли с рейса, и доставили в Обский суд Новосибирской области. Но вечером Паук все же прилетел Москву. В ближайшие дни еиу предстоит явиться в Бабушкинский районный суд. На рассмотрение дела о мелком хулиганстве.