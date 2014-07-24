Около 300 россиян более суток ждут вылета в аэропорту Тель-Авива

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Около 300 российских туристов больше суток остаются в зоне вылета международного аэропорта Тель-Авива в ожидании возобновления рейсов, прерванных их авиаперевозчиком из-за палестинских ракетных обстрелов.

Как сообщил МИА "Россия сегодня" представитель посольства РФ в Израиле, речь идет о группе, прилетевшей турецкой авиакомпанией в однодневную паломническую поездку по святым местам. Россиянам предложены бесплатные гостиницы, однако они отказываются покидать аэропорт.

"В транзитной зоне аэропорта в связи с тем, что многие рейсы еще не возобновлены, по-прежнему остаются около 300 граждан РФ, которые прилетели не из России, а с курортов Турции в однодневную паломническую поездку. Туристические компании, по их словам, готовы за свой счет предоставить им гостиницы в Тель-Авиве и окрестностях. Однако люди пока этим предложением не воспользовались", - сообщил дипломат.

Напомним, что после того, как одна из выпущенных из сектора Газа ракет упала по соседству с Тель-Авивским аэропортом имени Давида Бен-Гуриона - главными воздушными воротами страны, все американские и крупнейшие из европейских авиакомпаний объявили о приостановке полетов в Израиль. Российские "Трансаэро" и "Аэрофлот" вернули в Москву самолеты, следовавшие в Тель-Авив. "Аэрофлот" уже в среду возобновил рейсы, "Трансаэро" планирует определиться к утру четверга. Обе компании обеспечили своих пассажиров питанием и расселили по гостиницам. А национальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines продлил приостановку полетов в Тель-Авив еще на 24 часа из соображений безопасности.