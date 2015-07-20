На борту самолета Алма-Ата – Москва умерла пассажирка

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет, следовавший из Алма-Аты в Москву, совершил вынужденную посадку в понедельник, 20 июля, в самарском аэропорту Курумоч, сообщает "Интерфакс".

"Самолет авиакомпании "Трансаэро" совершил вынужденную посадку в 8 утра по местному времени из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Когда медики поднялись на борт, они констатировали его смерть", – сказал представитель аэропорта.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ уточнили, что погибшей оказалась гражданка Казахстана 1951 года рождения. По предварительным данным, причиной смерти женщины стал сердечный приступ.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка", – добавил представитель управления.

В 09.15 по местному времени самолет продолжил свой путь.