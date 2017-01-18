Структуру воздушного пространства над столицей нужно поменять – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Структуру воздушного пространства над столицей нужно поменять. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Как пишет "Коммерсант", "Аэрофлот" не желает согласовывать концепцию воздушного пространства над Москвой. Соответствующее обращение гендиректор компании направил министру транспорта страны, заявив, что не считает согласование базовой версии новой структуры воздушного пространства целесообразной.

"Ситуация с новой структурой московской зоны зрела давно. Сейчас получена отсрочка в силу сложившегося кризиса и снижения объемов перевозок. Тем не менее, поменять структуру воздушного пространства над столицей нужно. Полетов становится больше, самолетов становится больше, люди стали чаще летать – старая структура уже не справляется с тем потоком движения, который есть", – считает Борисов.

"Позиции же "Аэрофлота", как и многих других перевозчиков, совпадают по большинству пунктов. Самое главное в этой ситуации – сделать так, чтобы структура воздушного движения вокруг Москвы создавалась не в отрыве от авиакомпаний, а в тесном сотрудничестве с ними. Здесь нужно учитывать интересы непосредственного пользователя – тех, кто летает", – пояснил авиаэксперт.

Как отмечают эксперты, процесс внедрения новой структуры воздушного пространства может затянуться еще на три года. В руководстве "Аэрофлота" считают, новая система повлечет для компании дополнительные расходы, способные превысить 500 миллионов рублей в год.

Вместе с тем инициативу создания новой системы воздушного движения над Москвой ранее поддержали в Росавиации. Систему, с помощью которой пропускная способность в небе должна повыситься на 50 процентов, хотят внедрить вместо той, что была установлена еще в 1981 году и уже выработала свой ресурс. Протестировать новую схему движения собираются в ЦУПе до осени этого года.