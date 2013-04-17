Почта России разобрала завалы посылок в Домодедово

Фото: russianpost.ru

Почта России сократила до минимума остатки международной почты в терминалах аэропортов. Задержавшуюся корреспонденцию отправили адресатам. Так, в Домодедово остатки почты свели к нулю, во Внуково остается около 31 тонны посылок, а в самом проблемном терминале – Шереметьево - остатки корреспонденции снижены до 133 тонн.

Почтальонам пришлось в последние дни отвозить отправления на таможенный досмотр в другие города. При этом большую часть корреспонденции потом привезли назад в столицу, так как это оказались посылки москвичей с товарами из китайских интернет-магазинов.

Как сообщает пресс-служба Почты России, соотношение сил "таможенники-почтовики" осталось все в той же пропорции. Так, в Московском ММПО на 214 операторов почты приходится всего 11 таможенников. Для сравнения: средняя производительность труда 1 сотрудника таможни - 801 килограмм в сутки, 1 сотрудника почты – 3,5 тонны.

Напомним, на прошлой неделе на местах международного почтового обмена скопилось около 500 тонн почтовых отправлений из-за рубежа, в основном покупки россиян в интернет-магазинах. В связи с этим в четверг, 11 апреля, аэропорт Шереметьево заявил, что не будет принимать международную почту в течение пяти дней. В тот же день "Почта России" и Федеральная таможенная служба сумели договориться о разборе посылок, застрявших в столичных аэропортах. Было решено открыть в пункте досмотра отправлений новое рабочее место для проверки писем с товарными вложениями. Это должно было увеличить количество обработанных писем на 25%.