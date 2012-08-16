Что делать, если ваш багаж потеряли в аэропорту

Если по прибытии в аэропорт вы не обнаружили свои вещи, обращайтесь в службу розыска багажа (стойка Lost&Found). Там вы заполняете акт, в котором указываете все параметры и отличительные особенности чемодана. Если такой стойки в аэропорту нет, то обращайтесь к сотрудникам или в представительство своей авиакомпании.

Затем на другом бланке нужно будет составить список вещей, которые находились в чемодане. Оценочная стоимость должна быть невысокой, иначе багаж не вернут.

В заявлении, помимо паспортных данных и сведений о багаже, нужно будет указать сведения о рейсе и номер багажной квитанции, так что ни в коем случае не теряйте ее.

После всех формальностей вам дадут телефон, позвонив по которому, вы узнаете состояние своего багажа.

Как правило, трёх дней достаточно, чтобы ваши вещи нашли. Возвращают их абсолютно бесплатно, по любому адресу (город прилета и ближайшие пригороды) и в любое удобное для вас время.

Как правило, багаж теряется при пересадочных рейсах - работники аэропорта могут не успеть загрузить самолет или путают контейнеры с чемоданами, поэтому выбирайте маршрут с минимальным временем транзита – полтора часа. Не забудьте оставить личные данные (имя, телефон) в специальном прозрачном кармане – он есть почти на каждом чемодане.

На розыск багажа отводится 21 день, и, если он не был найден, то объявляется утерянным или украденным. В таком случае авиакомпания возместит убытки, исходя из тарифа 20 долларов за килограмм багажа. Чеки на товар помогут получить дополнительную компенсацию, но лишь за половину стоимости.

Также можно застраховать багаж, это увеличит сумму выплат.



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