Самолет Тель-Авив – Москва задержали из-за двух дебоширов почти на 20 часов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс "Аэрофлота" из Тель-Авива в Москву задержали на 20 часов из-за двух дебоширов на борту самолета. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В Тель-Авив самолет прибыл с задержкой из-за двух пассажиров, которых пришлось снять с рейса при вылете из Шереметьево. Позднее аэропорт имени Бен-Гуриона закрылся на вылет с 1:40 до 5:00 мск, а членам экипажа понадобился отдых.

Пассажиров разместили в бизнес-зале аэровокзала, некоторым предоставили гостиницу. Все были обеспечены прохладительными напитками и трехразовым питанием.

Увеличение времени задержки рейса до 19:00 мск было вызвано решением некоторых пассажиров отказаться от полета. Потребовалось время для снятия всего багажа с борта самолета и прохождения повторной регистрации пассажиров с целью соблюдения мер безопасности.

На данный момент задержанный самолет рейса SU505 Тель-Авив – Москва вылетел и направляется в Россию. Прибытие воздушного судна планируется в 00:45 мск.