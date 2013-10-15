Власти пока не выбрали место для нового аэропорта в столичном регионе

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские власти пока не решили вопрос о создании в Московском авиационном узле четвертого аэропорта. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

В настоящий момент есть предложения по созданию аэропорта в подмосковных городах Клин и Жуковский.

"Сегодня все губернаторы окружающих Московскую область субъектов федерации высказывают предложения об использовании своих аэродромов военных или двойного назначения для четвертого опорного аэропорта. Даже Нижний Новгород, который далеко стоит от Москвы, тоже говорит, что может быть таким аэропортом для лоукостеров и других низкобюджетных перевозок. Здесь точки над "i" расставит время и конкуренция", - цитирует слова Соколова РИА Новости.

Он также добавил, что конкурс на выбор генподрядчика по новой взлетно-посадочной полосе в "Домодедово" будет объявлен в 2014 году.

Кроме того, в следующем году запустят скоростной поезд Talgo сообщением Москва-Киев, он позволит сократить время в пути между столицами до шести часов.

Добавим, российские власти планируют ввести в столичный авиаузел еще один аэропорт. Это связано с тем, что к 2030 году три существующих не справятся с пассажиропотоком.

При этом на развитие аэропортов Московского авиаузла могут потратить 511 млрд рублей, из них 308 млрд рублей - на развитие внешней наземной инфраструктуры.