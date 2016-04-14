Зона для фитнеса может появиться в аэропорту Шереметьево уже летом

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Летом этого года в международном аэропорту Шереметьево может появиться первая зона для фитнеса. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе аэропорта. На данный момент проект находится в стадии согласования, Шереметьево разрабатывает дизайн спортивных площадок и определяется со списком активностей.

"Проект находится на предфинальной стадии согласования. Нам дали рекомендации Минздрав и Минспорт. Сейчас мы разрабатываем предварительный дизайн спортивных площадок и подбираем возможные активности в этих зонах", – сказали в пресс-службе.

В июне аэропорт Шереметьево планирует представить макеты и вариации активностей, утвержденные Минздравом. В случае успешного запуска Минспорт обратится в другие российские аэропорты, уверенны в пресс-службе Шереметьево. Ранее планировалось установить в фитнес-зоне беговые дорожки, столы для пинг-понга и популярные тренажеры.

Напомним, в московских аэропортах могут завестиспециальных собак, которые помогут пассажирам успокоиться перед вылетом. Такие "антистрессовые помощники" также могут появиться в Шереметьево. Аэропорт Внуково подходит к борьбе со стрессом немного с другой стороны. В апреле этого года руководство воздушной гавани выступило за возвращение курилок в аэропортах. Оборудованные курилки есть во Внуково и сейчас, однако после вступления в силу антитабачного закона в 2013 году они просто закрыты для пассажиров.

Для удобства пассажиров в столичных аэропортах работает каршеринговая система проката машин. А Международная ассоциация воздушного транспорта недавно выступила за создание электронных посадочных талонов и багажных квитанций.

Тем временем руководство аэропорта Домодедово объявило тендер на закупку нового досмотрового оборудования на 80 миллионов рублей. Общие затраты на безопасность воздушного порта превысят миллиард рублей. Домодедово планирует закупить детекторы взрывчатых веществ и стационарные металлодетекторы.

Никита Щуренков, Анатолий Федотов