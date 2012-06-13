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Свежая пресса

13 июня 2012, 17:40

Обзор московских газет: 13 июня

аэропорты инвалиды банкоматы свежая пресса

Бывший министр транспорта Игорь Левитин может возглавить единый московский авиаузел. Помешать ему в этом может только оператор «Домодедово». «Ведомости»

Как сообщил «Известиям» официальный представитель департамента СМИ и рекламы Москвы Александр Захаров, в будущих правилах размещения наружной рекламы в городе, в том числе в «новой Москве», могут появиться ограничения для наружки на фасадах жилых домов. После присоединения новых территорий департамент начнет проверку и инвентаризацию наружной рекламы и сформирует перечень незаконно размещенной наружки для ее демонтажа. Добиваться его будут в том числе и в судебном порядке. «Известия»

Администрация Центрального округа Москвы намерена договориться с торговцами о предоставлении льгот многодетным семьям. Пресс-секретарь префектуры Павел Большунов рассказал «Известиям», что скидки планируется делать в продуктовых и хозяйственных магазинах, парикмахерских, прачечных, ремонтных мастерских и других бытовых предприятиях. Взамен организации получат льготные ставки по аренде. Однако эксперты выразили опасение, что ритейлерам это не будет выгодно. «Известия»

Столичные власти проведут проверку покрытия на всех городских дорогах, отремонтированных за бюджетный счет в 2012 году. Об этом «Известиям» рассказал источник в комплексе горхозяйства. «Известия»

Мосгордума намерена дать положительный отзыв на законопроект «О федеральной контрактной системе» (ФКС), призванный заменить нынешний закон «О госзакупках» (94-ФЗ). Несмотря на одобрительную оценку, столичные парламентарии признали документ сырым и намерены в течение двух недель передать в Госдуму свои предложения по его доработке. «Известия»

В центре Москвы планируют установить пешеходные ограждения в местах, где происходит наибольшее число ДТП, сообщил пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов. Конкретные адреса будут определены исходя из данных ГИБДД об аварийности, а также по просьбам местных жителей. Эксперты предположили, что подобные радикальные меры благоприятно скажутся на безопасности дорожного движения. В то же время они отметили, что заборы обязательно должны быть эстетичными, иначе вид центральной части Москвы будет испорчен. «Известия»

Банкоматы для людей с ограниченными возможностями появятся в Сочи к Олимпиаде-2014, обещают власти. В Москве тоже надо ставить такие терминалы, считают во Всероссийском обществе слепых (ВОС), в составе которого более 213 тыс. инвалидов по зрению. От пользования подобными устройства не откажутся и пожилые люди. Пока же на территории бывшего СССР работает только один подобный банкомат – в Минске. «Московские новости»

Уже 17 новых детских садов открылось в столице с начала 2012 года. Но то ли еще будет! Департамента семейной и молодежной политики проанонсировал появление еще 76 садов. Причем родителям-очередникам придется ждать обещанного не три года, а всего лишь шесть месяцев. То есть в следующем полугодии учреждения будут открываться в пять раз чаще, чем было досель. «Вечерняя Москва»

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