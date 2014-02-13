Добраться до аэропорта Ермолино из Москвы можно будет за полчаса

Аэропорты для лоукостеров появятся в Подмосковье и Калужской области

От Внуково до первого в России лоукост-аэропорта Ермолино могут запустить "Аэроэкспресс", время в пути должно составить около 30 минут, сообщил на пресс-конференции губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Кроме того, от аэропорта Внуково до Ермолино будет ходить комфортабельный автобус", - добавил он.

По словам губернатора, аэропорт находится рядом с двумя мощными транспортным артериями: "это железная дорога и федеральная трасса М-3 "Украина", которая сейчас находится в стадии реконструкции, но в дальнейшем она станет самой современной скоростной трассой".

Анатолий Артамонов также добавил, что аэропорт будет находиться в непосредственной близости от ЦКАД.

Напомним, открытие первого в России лоукост-аэропорта запланировано на 2017 год. По словам начальника авиационного управления главного командования внутренних войск МВД России Александра Афиногентова, в 2017 году объем пассажиропотока аэропорта составит около 3,5 миллиона человек, а уже к 2021 году - 7,5 миллионов пассажиров.

Общий объем инвестиций в проект строительства международного аэропорта Ермолино составит 11,3 миллиарда рублей. Он будет расположен в 67 километрах от МКАД и в 45 километрах от Внуково. По предварительным данным, ежедневно аэропорт сможет принимать не менее 100 рейсов.