На машине главы управы САО обнаружен подозрительный предмет

В коробке на бампере автомобиля главы управы одного из районов на севере Москвы взрывное устройство не обнаружено.

Звонок в полицию поступил в пятницу около 13.00 от жильцов дома 21 по улице Усиевича в районе Аэропорт.

На припаркованном автомобиле Toyota полицейские обнаружили прикрепленную к заднему бамперу скотчем и проволокой коробку.

На место происшествия прибыл кинолог со служебной собакой, которая не показала наличия внутри каких-либо подозрительных веществ, однако специалисты еще раз проверили коробку и вызвали на место происшествия сотрудников инженерно-саперного отряда столичной полиции, сообщает "Интерфакс".

Саперы, осмотрев коробку вблизи, посчитали, что она может представлять угрозу.

После этого на место происшествия прибыли взрывотехники ФСБ, они направили робота, который рассмотрел содержимое коробки, и в случае необходимости мог разрушить ее из гидропушки.

Эвакуация жильцов ближайшего дома не проводилась, было введено небольшое ограничение на проезжей части.