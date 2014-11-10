Вылетевший из Иркутска Boeing вернулся из-за осложнений у беременной пассажирки

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пассажирский Boeing, вылетевший из Иркутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за осложнений у беременной пассажирки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах аэропорта.

Инцидент произошел сразу после вылета. У беременной пассажирки началось внезапное кровотечение. Для того, чтобы не подвергать ее жизнь опасности, экипаж решил вернуться в аэропорт.

Ориентировочно самолет должен приземлиться в Иркутске около 09.25 по московскому времени. По словам источника, в аэропорту у трапа женщину будет встречать бригада скорой помощи, которая доставит ее в одну из городских больниц.

Отметим, что на прошлой неделе самолет, вылетевший из Москвы в Пекин, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа одного из двигателей.