Базовым аэропортом лоукостера "Аэрофлота" может стать Раменское

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Аэрофлот" рассматривает подмосковный аэропорт Раменское как место, где может базироваться низкобюджетная дочерняя авиакомпания "Добролет". Об этом сообщил замгендиректора "Аэрофлота" по финансам и инвестициям Шамиль Курмашов в ходе телефонной конференции по итогам финансовых результатов группы по МСФО за 1-е полугодие 2013 года.

По его словам, переговоры с аэропортом уже ведутся. "Что же касается последующих лет, мы смотрим на Раменское. Если мы не достигнем приемлемых условий в существующих аэропортах, если не добьемся достаточно низких тарифов, мы перебазируемся в новый аэропорт, который сейчас строится", - приводит слова Шамиля Курмашова ИТАР-ТАСС.

Он добавил, что речь не идет о 2014 годе.

Напомним, что в свой первый рейс бюджетная авиалиния "Аэрофлота" может отправиться уже будущей весной.

Авиакомпания объявила, что для реализации лоукост-проекта она получила прямой контроль в ООО "Добролет" - стопроцентную долю в уставном капитале фирмы. Генеральным директором новой авикомпании "Аэрофлота" назначен Владимир Горбунов.