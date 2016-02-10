Чем хорош аэропорт Жуковский и что стало с другими подмосковными проектами

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Четвертый столичный международный аэропорт Жуковский откроется 15 марта 2016 года. После ввода в эксплуатацию всего комплекса в 2021 году новая воздушная гавань будет ежегодно обслуживать до 12 миллионов пассажиров и 40 тысяч тонн грузов.

Каким будет новый аэровокзальный комплекс и какие есть планы по развитию Московского авиационного узла

Ледовая арена на территории аэропорта

Строить новый аэровокзальный комплекс планируют в три этапа. Весной этого года откроется пассажирский терминал площадью более 17 тысяч квадратных метров. В первый месяц круглосуточной работы он обслужит 50–60 тысяч пассажиров, а за год около 2 миллионов человек.

В рамках следующих этапов планируется расширить первый и построить второй пассажирский терминал.

Также на территории аэропорта появятся современный торговый центр с продуктовым гипермаркетом, ледовой ареной, детским развивающим центром, магазинами повседневного спроса и ресторанами. "Здание будет соединено с терминалом аэропорта переходом, что представляет собой новый формат для России – объединение потока пассажиров и посетителей торгового центра", – говорил ранее гендиректор холдинга "Рампорт аэро" Томас Вайшвил.

Кроме того, на территории аэропорта построят грузовой терминал, центр технического обслуживания воздушных судов, две многоэтажные автостоянки, гостиницу и два офисных центра.

После ввода в эксплуатацию всего комплекса в 2021 году Раменское обеспечит пропускную способность 12 миллионов пассажиров и обработку 40 тысяч тонн грузов в год. Для сравнения аэропорт Шереметьево по итогам 2015 года обслужил 31,6 миллиона человек, Домодедово – чуть более 30 миллионов, а пассажиропоток Внуково составил почти 16 миллионов человек.



Как добраться

В первое время доехать до аэропорта можно будет на электричке с Казанского вокзала и далее автобусом до Жуковского.

Также от станции метро "Котельники" каждые 30 минут будут ходить автобусы. На территории транспортно-пересадочного узла пассажиры смогут зарегистрировать и сдать багаж.

В сентябре РЖД планирует открыть ближайшую к аэропорту платформу Отдых, на которой будут останавливаться поезда "Спутник". От нее до Раменского проследуют автобусы-шаттлы. Таким образом, время в пути до аэровокзала составит 45 минут.

Как обещают организаторы, стоимость проезда составит не более 190 рублей, тогда как за стандартный билет на "Аэроэкспрессе" нужно заплатить 420 рублей.

Куда полететь

Вероятнее всего, первый рейс из Жуковского будет международным, а первым перевозчиком станет российская чартерная авиакомпания iFly. Ее воздушный флот состоит из лайнеров Boeing и Airbus. Судна авиакомпании регулярно летают в Китай, Турцию, Бельгию и Италию.

Показатели проекта

За пять лет в проект инвестируют около 10 миллиардов рублей, будет создано более 10 тысяч рабочих мест и построено свыше 240 тысяч квадратных метров инфраструктуры. В результате экономика региона получит почти 13 миллиардов рублей.

Жуковский поможет освободить московские аэропорты, которые загружены до предела. Также строительство объекта будет способствовать развитию близлежащих районов и улучшению транспортной инфраструктуры.

Аэродром Жуковский (Раменское)– экспериментальная площадка для испытания воздушных судов. Там базируются самолеты разных производителей, в том числе Ил, Ту, Су, а также авиация МВД и ФСБ. Аэропорт способен принимать любые типы воздушных судов без ограничения взлетной массы. В 80-х годах с Раменского отправляли экземпляры космического корабля "Буран" на космодром Байконур. Основная взлетно-посадочная полоса аэродрома длиной более пяти тысяч метров является самой длинной не только в России, но и в Европе. По нечетным годам в Раменском проходит Международный авиакосмический салон.



Воздушные гавани Московской области

Помимо известных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и открывающегося Жуковского, в области существует еще две площадки базирования самолетов. Это Остафьево и Быково.

Быково расположен в 35 километрах от центра Москвы и является старейшим аэропортом России. Здесь планировали создать международный аэропорт проходимостью 500 тысяч человек в год. Но в 2010 году истек срок действия договора аренды аэродрома, а через год его исключили из Государственного реестра гражданских аэродромов. Сейчас его используют для вертолетов МВД.

Остафьево, который расположен рядом с районом Южное Бутово, позиционируется как международный бизнес-аэропорт. Он принадлежит Министерству обороны, и в основном площадку используют военные самолеты. Также здесь базируются гражданские лайнеры "Газпром авиа".

Сейчас ведется реконструкция подъездной дороги к аэропорту "Остафьево" по маршруту: МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево.

Аэропорт для лоукостеров

Сообщение о строительстве аэропорта для малобюджетных судов на территории аэродрома Ермолино в Калужской области появилось еще несколько лет назад.

Предполагалось, что пропускная способность аэропорта составит 6 миллионов пассажиров в год. Также было объявлено о планах строительства логистического центра, обслуживающего грузовые авиаперевозки.

Для обеспечения транспортной доступности от аэропорта до Москвы должны были запустить железнодорожный экспресс, на котором добраться до столицы можно за полтора часа.

Инициатором проекта выступала авиакомпания UTair, но из-за сложной финансовой ситуации на фоне кризиса в отрасли проект был приостановлен.

Руководство Калужской области обращалось с просьбой выделить на реконструкцию аэродромного комплекса деньги из федерального бюджета. Но целевой программой средств пока не предусмотрено.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В начале 2016 года в некоторых СМИ прошла информация, что в Ермолино откроют крупный центр по обработке грузов. Участвовать в реконструкции аэропорта выразила желание Китайская Железнодорожная Строительная Группа (CRCG). Даже подписан соответствующий меморандум с правительством области.

Также прошло сообщение о создании на базе международного аэропорта "Калуга" и аэродрома "Ермолино" авиационного транспортно-логистического кластера. Но какова будет его структура пока неизвестно. Возможно, здесь создадут линейную станцию по обслуживанию самолетов.

Так и не возродили

Не так давно власти хотели возобновить работу аэропорта Клоково, который был построен еще в 30-е годы XX века на севере Тулы. В свое время благодаря удачному географическому расположению аэродром служил запасной площадкой для Москвы и почти никогда не закрывался из-за непогоды.

Но в 2014 году губернатор области Владимир Груздев решил, что возобновлять работу аэропорта не актуально, так как из Тулы можно добраться до Внуково или Домодедово на машине по ЦКАД.

Сейчас половину аэродрома занимает военный сектор, а на другой части организована посадочная площадка для вертолетов всех типов.