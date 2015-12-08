Парковку вблизи аэропортов запретят

Министерство транспорта утвердило измененные требования к аэропортам

Министерство транспорта утвердило изменения в закон, регулирующий безопасность аэропортов – как следует из текста правового акта, стоянку в 50-метровой зоне запретят.

Согласно приказу ведомства, на привокзальных площадях появятся зоны безопасности шириной не менее 50 метров от зданий аэропортов, причем для местных воздушных линий это скорее рекомендация.

Документ запрещает там стоянку машин. Исключения вводятся для парковки транспортных средств, участвующих в работе аэропорта и при наличии письменного разрешения службы безопасности аэропорта.

Кратковременная остановка допускается только для посадки или высадки пассажиров.

Министр транспорта Максим Соколов после парижских терактов заявлял, что необходимо усилить меры транспортной безопасности, связанные с мероприятиями по досмотру пассажиров и контролю за комплектованием и доставкой багажа на борт самолета.

Соколов добавил, что также надо усилить контроль за пассажирами, находящихся даже в "чистой зоне" – зоне авиационной безопасности – вплоть до посадки на воздушное судно.