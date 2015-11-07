Пассажирам отмененных египетских рейсов предложили отдых в Турции

Клиентам с оплаченными путевками в Египет предлагают отдых в Турции

Несмотря на отмены рейсов в Египет, столичные аэропорты работают в штатном режиме. Паники среди пассажиров нет: большинство из туристов узнали об отмене авиасообщения с этой страной еще дома, поэтому в аэропорты не поехали.

Однако многих информация об отмене застала в дороге, и им на месте пришлось определяться с дальнейшими действиями. Многие туроператоры предложили своим клиентам заменить поездку в Египет на отдых в Турции. Однако на такой вариант согласились не все туристы: во-первых, в Турции сейчас довольно прохладно, во-вторых, кто-то не хотел так кардинально менять свои планы.

Как сообщает агентство "Москва", по состоянию на 10:30 субботы, 7 ноября, в столичных аэропортах отменены четыре рейса в Египет. Об этом свидетельствует информация, размещенная на online-табло Домодедово, Шереметьево и Внуково.

В частности, в Шереметьево отменены рейсы N4 1901, N4 1921, N4 1923 авиакомпании Nordwind, которые должны были вылететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, в статусе ожидания находятся еще три рейса в Хургаду и два – в Шарм-эль-Шейх.

Сейчас в Египте находятся около 70 тысяч российских туристов. Все они вернутся домой в соответствии с датой окончания поездки, однако на борт им позволят подняться только с ручной кладью. Багаж будет отправлен отдельными рейсами.

Ранее МЧС РФ открыло "горячую линию", по которой можно задать все вопросы о вариантах возвращения в Россию. Бесплатный телефон – 8-800-100-40-61. Для звонков из других стран: +7-499-995-57-26.

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.

Предложение было одобрено президентом.

31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.

Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей. В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.