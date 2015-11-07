Задержан или отменен: где оперативно узнать о статусе авиарейса

Сроки эвакуации российских туристов из Египта сократят

В пятницу, 6 ноября, Владимир Путин распорядился временно прекратить полеты российских авиакомпаний в Египет. О том, где узнать о судьбе своего авиарейса – читайте в материале m24.ru.

Узнать информацию о том, задержится ли рейс или вылетит по расписанию, можно с помощью онлай-табло на сайте аэропорта.

Онлайн-табло аэропорта Домодедово можно посмотреть здесь. Телефон справочной службы аэропорта: 8 (495) 933-66-66.

Онлайн-табло аэропорта Внуково расположено на главной странице сайта воздушной гавани. Информацию о рейсе можно получить по телефону "горячей линии": 8 (495) 937-55-55.

Онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Справочные телефоны:

8 (495) 578-65-65;

8 (925) 100-65-65;

8 (495) 956-46-66.

МЧС России открыло "горячую линию" в связи с приостановкой полетов самолетов гражданской авиации в Египет, где российские туристы могут получить информацию о порядке возвращения в Россию из Египта.

Операторы "горячей линии" 8-800-100-40-61 (для звонков по РФ) и +7 (499) 995-57-26 (для звонков из других стран) предоставят консультацию, что делать и куда обращаться в той или иной ситуации.

Согласно статьям №№ 794 и 795 Гражданского кодекса России, в некоторых случаях перевозчик освобождается от ответственности за отмену или задержку рейса. Авиакомпания не виновата, если выполнить рейс вовремя помешали:

явления стихийного характера (пожары, заносы, наводнения) и погодные условия;

военные действия;

прекращение или ограничение перевозки грузов в определенных направлениях;

а также, в некоторых случаях, забастовка персонала или неисправности, угрожающие жизни и здоровью пассажиров.



Узнать о статусе рейса можно и на сайтах авиакомпаний, летающих из Москвы в Египет:

Кроме того, при возникновении трудностей с вылетом необходимо связаться со своим туроператором. Также можно получить консультацию в Ассоциации туроператоров России по телефону: 8 (495) 660-07-14.

Ростуризм создает спецштаб по эвакуации российских туристов из Египта

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил, что за аннулированные путевки в Египет российские туристы получат компенсацию. Он отметил, что размер компенсаций будет определен позднее.

Сейчас в Египте находятся около 70 тысяч российских туристов.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, Египет – самое массовое направление, на котором работают более 15 туроператоров разного уровня. В год в среднем Египет в туристических целях посещает около 2 миллионов россиян. Для вывоза российских туристов из Египта планируют создать специальный штаб.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.

Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей. В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.