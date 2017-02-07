Форма поиска по сайту

07 февраля 2017, 16:42

Транспорт

Полеты по 20 новым направлениям начнут выполнять из Жуковского в 2017 году

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Рейсы по более чем 20 новым направлениям начнут выполнять из подмосковного аэропорта Жуковский в 2017 году, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, если в 2016 году из Жуковского самолеты летали по шести направлениям, то в 2017 году географию полетов решено расширить, дополнив уже существующий список более чем 20 новыми направлениями. Чемезов рассказал об этих планах на выездном заседании фракции "Единая России" в Госдуме.

Аэропорт "Жуковский" открылся 30 мая 2016 года. Он расположен рядом с одноименным городом. Площадь пассажирского терминала аэропорта составляет 17 тысяч квадратных метров. Воздушную гавань оснастили самой длинной взлетно-посадочной полосой протяженностью 5,5 километра. У нее нет ограничений по типам воздушных судов.

Из аэропорта Жуковский выполняются рейсы в Киргизию, Белоруссию и на паритетной основе в Таджикистан. С 15 февраля самолеты будут летать в Казахстан, а с 14 марта – в Баку. Также идет согласование полетов в Тель-Авив.

Ранее Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам выполнять международные рейсы из аэропорта Жуковский в 11 стран по 17 маршрутам, включая Вену, Будапешт, Мюнхен, Тбилиси, Пекин, Анталью, Прагу и другие города мира.

При этом принадлежность аэропорта Жуковский к Раменскому, то есть к Московской области, а не к Москве, уже неоднократно вызывала споры с Таджикистаном, Азербайджаном и Израилем.

