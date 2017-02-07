Полеты по 20 новым направлениям начнут выполнять из Жуковского в 2017 году

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Рейсы по более чем 20 новым направлениям начнут выполнять из подмосковного аэропорта Жуковский в 2017 году, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, если в 2016 году из Жуковского самолеты летали по шести направлениям, то в 2017 году географию полетов решено расширить, дополнив уже существующий список более чем 20 новыми направлениями. Чемезов рассказал об этих планах на выездном заседании фракции "Единая России" в Госдуме.