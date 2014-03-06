Пассажиров Шереметьева будут перевозить муниципальные автобусы

Пассажиров Шереметьево будут развозить муниципальные автобусы

Пассажиров, вылетающих из аэропорта Шереметьево, в случае задержки или отмены рейсов будут отвозить в город муниципальные автобусы, сообщает в четверг телеканал "Москва 24".

Соответствующее соглашение аэропорт в ближайшее время подпишет с ГУП "Мострансавто". Данная инициатива призвана выбить козырь из рук нелегальных таксистов, которые в таких случаях завышают цены до трех-четырех тысяч рублей за поездку.

Транспортная компания готова предложить почти треть своих автобусов, находящихся в резерве. В настоящее время, пишет газета "Известия", прорабатываются детали договора: количество предоставляемых автобусов, автоколонны, которые предоставят транспорт, а также интервал движения машин.

Помощь авиапассажирам Шереметьева готовы оказать автобусные парки, расположенные в соседних Химках, Долгопрудном и Солнечногорске, а также в Дмитрове и Клину.