Электронный контроль в аэропортах ускорит обслуживание пассажиров

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Посадочные талоны, багажные квитанции и пограничный контроль в аэропортах станут электронными. С такой инициативой выступила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Главный редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как это будет работать.

"Современные технологии позволяют заменить ручной труд разными устройствами, общаясь с которыми пассажир самостоятельно проходит этапы регистрации и разные проверки, в том числе паспорта. Технологии могут обеспечить даже контроль авиационной безопасности", – сказал он.

По словам эксперта, на международных рейсах электронная система позволит сократить время обслуживания. "Пассажиру нужно приложить паспорт к считывателю, и записанная на нем биометрическая информация может быть сличена с пассажиром. Автоматика будут работать быстрее людей", – добавил Пантелеев.

Он также отметил, что 90 процентов пассажиров путешествуют с гаджетами, которые можно использовать для замены посадочного талона.

Посадочные талоны в аэропортах станут электронными

Как пишет "Российская газета", разговор об этом зашел во время встречи гендиректора IATA Тони Тайлера и главы Минтранса Максима Соколова. Эксперты издания отмечают, что эти изменения должны заметно сократить расходы на содержание штата сотрудников в воздушной гавани. Также должны уменьшиться площади для прохождения предполетного досмотра, что может снизить цены на билеты.