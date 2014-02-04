Форма поиска по сайту

04 февраля 2014, 18:29

Транспорт

Управление столичными аэропортами хотят передать частным инвесторам

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта предлагает передавать столичные аэропорты в концессию без проведения конкурсов. Концессионные соглашения будут заключаться в отношении аэропортов с пассажиропотоком более 5 миллионов человек.

Таким образом, частные инвесторы смогут получить право использовать принадлежащие государству активы за определенную сумму или определенный процент от прибыли.

По итогам 2013 года в России лишь четыре аэропорта превысили указанную отметку в 5 миллионов обслуженных пассажиров - "Домодедово" (30,8 млн человек), "Шереметьево" (29,3 млн), "Пулково" (12,9 млн) и "Внуково" (11,2 млн чел.). При этом аэропорт "Пулково" в конце апреля 2010 года был передан в управление ООО "Воздушные ворота северной столицы", которое выступает концессионером его реконструкции.

Согласно законопроекту Минтранса, который размещен на едином портале раскрытия информации, предусматривается заключение соглашения без проведения конкурса, в частности, с концессионером, определенным решением правительства России. Концессионер также должен будет взять на себя расходы по долгам федеральных унитарных предприятий, в ведении которых до сих пор оставались аэродромы.

