Госимуществом в московских аэропортах будет управлять одна госкомпания

Фото: ИТАР-ТАСС

Для управления имуществом московских аэропортов будет создана единая госкомпания. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов.

"Должно быть консолидировано имущество РФ в виде земельных участков, существующих взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, они должны быть выведены из различных ФГУПов в казну РФ и управляться Росимуществом для того, чтобы в дальнейшем передать в концессию будущим акционерам, правда уже после того, как РФ выполнит все свои обязательства в рамках действующих федеральных целевых программ", - сказал Соколов.

Как уточняет РИА Новости, речь идет о завершении строительства ВПП в Шереметьево, об обязательствах по созданию перронов, реконструкции второй взлетно-посадочной полосы в Домодедово.