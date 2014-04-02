Москва стала самым выгодным направлением для туристов из США

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Москва возглавила рейтинг самых дешевых направлений для туристов, летящих из США в Европу. Рейтинг был составлен американским порталом Priceoftravel.com.

Цена перелета туда-обратно составляет 920 долларов. У ближайших "конкурентов" Дублина и Осло цена за билет составила 952 и 972 доллара соответственно.

"Стоимость пассажироперевозки - одна из главных составных частей общей цены турпоездки для американца, сильно влияющая на принятие решения о путешествии. И первое место Москвы в рейтинге доступности перелета в Европу наверняка сподвигнет многих жителей США и Канады посетить наш город", - прокомментировал результаты рейтинга глава Москомтуризма Сергей Шпилько.

Далее в рейтинге расположились Стокгольм (974 доллара), Милан (978 долларов), Копенгаген (987 долларов), Стамбул (994 доллара), Варшава (1030 долларов), Париж (1044 долларов) и Лондон (1052 доллара). Дороже всего американцам обойдется полет в Прагу, Мюнхен и Афины - цена поездки составит 1097, 1101 и 1183 доллара соответственно.

В основу рейтинга Price of Travel-2014 положено сравнение стоимости билетов в Европу из 5 крупнейших городов США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Атланта), а также крупнейшего города Канады Торонто в начале мая и в середине августа.