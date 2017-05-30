Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая 2017, 17:37

Культура

"Мослекторий" покажет встречу с наемником Гридо из первой серии "Звездных войн"

В Культурном центре "Москвич" начинается фестиваль STARFANS IV, посвященный 40-летию саги "Звездные войны". Посетители увидят уникальные эксперименты и экспонаты, научатся владеть световым мечом, примут участие в космических играх. Настоящим подарком для поклонников звездной эпопеи станет встреча с актером Полом Блейком. Он сыграл наемника Гридо в "Новой надежде", самом первом фильме из цикла. 4 июня Пол расскажет о съемках и, конечно же, раздаст автографы.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 4 июня в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/announce/584]Смогут ли дроны заменить человека в небе[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
Звездные войны прямые трансляции Культурный центр Москвич Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика