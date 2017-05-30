"Мослекторий" покажет встречу с наемником Гридо из первой серии "Звездных войн"

В Культурном центре "Москвич" начинается фестиваль STARFANS IV, посвященный 40-летию саги "Звездные войны". Посетители увидят уникальные эксперименты и экспонаты, научатся владеть световым мечом, примут участие в космических играх. Настоящим подарком для поклонников звездной эпопеи станет встреча с актером Полом Блейком. Он сыграл наемника Гридо в "Новой надежде", самом первом фильме из цикла. 4 июня Пол расскажет о съемках и, конечно же, раздаст автографы.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 4 июня в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.