30 мая 2017, 16:34

Культура

"Москва онлайн" покажет, как детский хор поет в честь 40-летия "Звездных войн"

В Культурном центре "Москвич" на радость поклонникам "Звездных войн" начинается фестиваль STARFANS IV. Посетители увидят уникальные эксперименты и экспонаты, научатся владеть световым мечом, примут участие в космических играх. Одним из ярких событий в рамках фестиваля станет концерт Большого детского хора имени Попова. 3 июня ребята выступят с программой о космосе и мечте "Подними голову".

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 4 июня в 14:20. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
Звездные войны прямые трансляции Культурный центр Москвич Москва онлайн Москва онлайн: городские фестивали смотреть онлайн на m24.ru

