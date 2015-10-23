Форма поиска по сайту

23 октября 2015, 17:39

Культура

Названо точное число жертв Дарта Вейдера

Фото: ТАСС/Мария Фролова

Названо точное число существ, которых погубил персонаж "Звездных войн" Дарт Вейдер. Жертв подсчитал пользователь YouTube под именем Mr Sunday Movies.

В "классической" трилогии "Войн" на счету одного из самых известных кинозлодеев 11 жертв. Если присовокупить к этому Энакина Скайуокера – того, кем был Вейдер, то количество убитых равно 60.

Пользователь не учел геноцид населения планеты Альдераан (уничтоженной Звездой Смерти). Вероятно потому, что приказ об уничтожении отдал Уилхафф Таркин. При этом на его счету почти 2 миллиарда жителей планеты.

