Мотоциклы "Урал" со световым мечом появятся к премьере "Звездных войн"

Фото: uralmoto.ru

В преддверии мировой премьеры фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" компания "Урал" выпустила мотоцикл с коляской, посвященный культовой саге.

Как сообщается на официальном сайте компании, модель носит название Dark Force Limited Edition и выпущена ограниченным тиражом. Мотоцикл будет продаваться на американском рынке по цене от 14999 долларов.

Мотоцикл окрашен в черный цвет. Он оснащен светодиодной оптикой, тормозами Brembo, амортизаторами Sachs, а также световым мечом, который крепится к коляске. При необходимости воспользоваться им может как водитель, так и пассажир.

На транспортном средстве установлен двухцилиндровый оппозитный двигатель объемом 749 кубических сантиметров. Мощность мотора составляет 41 лошадиную силу и 51 Нм крутящего момента. Агрегат работает совместно с четырехступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость – 112 километров в час.

Вес транспортного средства составляет 317 килограммов.

Мотоциклы "Урал" собираются на Ирбитском заводе в Свердловской области. В ноябре 2011 года предприятие отметило свое 70-летие. В основном российские мотоциклы идут на западный рынок – в США, страны ЕС, Канаду и Австралию.

Напомним, премьера седьмого эпизода киносаги "Звездные войны" состоится в Лос-Анджелесе 14 декабря. В России "Пробуждение силы" выйдет на экраны 17 декабря.

Билеты на фильм уже появились в предпродаже, за первый день американская сеть кинотеатров IMAX собрала более 6,5 миллиона долларов, установив рекорд.