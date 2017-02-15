Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2017, 08:52

Культура

Роль робота R2-D2 в "Звездных войнах" сыграет новый актер

Фото: ТАСС/Zuma/Mark Cristino

Британский актер Джимми Ви станет новым исполнителем роли астромеханического дроида R2-D2 в будущих фильмах саги "Звездные войны", сообщает The Guardian.

Сыгравший роль R2-D2 в семи частях саги актер Кенни Бейкер скончался в августе 2016 года. В ленте "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы" Ви исполнил роль дроида в нескольких эпизодах без указания в титрах. Первым полноценным появлением Ви в этой роли станет восьмая часть – "Звездные войны: Последний джедай".

Полностью поместиться в костюм робота 57-летнему Джимми Ви позволяет рост, оставляющий 112 сантиметров.

Зрители видели Джимми Ви в первом фильме Поттерианы "Гарри Поттер и философский камень". Актер сыграл одного из гоблинов.

"Звездные войны" – фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов. В настоящее время "Звездые войны" – это оригинальная трилогия (с четвертого по шестой эпизод), трилогия-приквел (с первого по третий эпизоды), сиквел (седьмой эпизод), а также спин-офф "Изгой-Один. Звездные войны: Истории".

Чтобы быстро разобраться в мире легендарной саги, советуем ознакомиться с нашим материалом "Звездные войны": в предыдущих сериях".

Звездные войны новости культурного мира замены

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика