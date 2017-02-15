Роль робота R2-D2 в "Звездных войнах" сыграет новый актер

Фото: ТАСС/Zuma/Mark Cristino

Британский актер Джимми Ви станет новым исполнителем роли астромеханического дроида R2-D2 в будущих фильмах саги "Звездные войны", сообщает The Guardian.

Сыгравший роль R2-D2 в семи частях саги актер Кенни Бейкер скончался в августе 2016 года. В ленте "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы" Ви исполнил роль дроида в нескольких эпизодах без указания в титрах. Первым полноценным появлением Ви в этой роли станет восьмая часть – "Звездные войны: Последний джедай".

Полностью поместиться в костюм робота 57-летнему Джимми Ви позволяет рост, оставляющий 112 сантиметров.

Зрители видели Джимми Ви в первом фильме Поттерианы "Гарри Поттер и философский камень". Актер сыграл одного из гоблинов.