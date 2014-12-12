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Культура

12 декабря 2014, 11:36

Режиссер седьмых "Звездных войн" назвал имена новых персонажей фильма

Звездные войны Star Wars кино киногерои

Фото: ew.com

Режиссер седьмых "Звездных войн" Джей Джей Абрамс назвал имена новых персонажей из тизера фильма. Причем не просто назвал, а выпустил винтажные карточки. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Робот, похожий на "R2-D2", только со сферой вместо "тела", называется "BB-8". Причем это не новая версия "R2-D2", дройда, засветившегося во всех шести "Звездных войнах".

Чернокожего штурмовика - ставшего предметом расистских шуток - зовут Финн. Его сыграл Джон Бойега (сериал "24 часа: Проживи еще один день"). Пилот корабля X-Wing - По Дэмерон, в роли которого выступил Оскар Айзек ("Внутри Льюина Дэвиса").

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Человек в накидке (определенно сражающийся на стороне Темных сил, то есть Ситх) со странным новым световым мечом - Кайло Рен. Имя сыгравшего его актера пока держится в секрете. Девушка на скоростном аэромотоцикле - Рэй. Ее сыграла британская актриса Дэйзи Ридли (сериал "Мистер Селфридж").

Седьмой эпизод "Звездных войн" выйдет в прокат 18 декабря 2015 года. На данный момент трейлер фильма, вышедший 28 ноября, собрал более 47 миллионов просмотров.

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Напомним, с выходом оригинального тизера седьмого эпизода "Звездных войн" в сети появились фотожабы и самодельные трейлеры - начиная от снятых на заднем дворе и версии Уэса Андерсона до "Звездных войн" в стиле Lego и Уолта Диснея.

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