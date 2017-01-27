Обладателем "Золотого орла" стала картина "Рай"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Картина "Рай" Андрея Кончаловского получила премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм года". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

На статуэтку в этой номинации также претендовали фильмы "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского.

Лучшим режиссером по мнению жюри национальной кинопремии стал Андрей Кончаловский, а сценаристом – Юрий Арабов ("Монах и бес").

За "Лучшую женскую роль" "Орла" получила актриса Юлия Высоцкая за роль в фильме "Рай".

В номинации "Лучшая мужская роль" победителем стал Иван Янковский ("Дама Пик").

Сериал "Тихий Дон", а также телефильм "Клим" были признаны лучшими в 2016 году.

Церемония вручения "Золотого орла" прошла в Москве в 15-й раз. В этом году к существующим номинациям добавилось три новых – за лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам, за лучшие визуальные эффекты и за лучший короткометражный фильм.

Лучшим художником по гриму была признана Елена Фомичева за работу в картине "Дама пик". Награду за визуальные эффекты получила студия CGF за фильм "Экипаж" , а лучшей короткометражкой в этом году стала "Мама" Кирилла Плетнева.