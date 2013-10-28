В столице в 14-й раз вручат "Золотую горгулью"

Фото: ИТАР-ТАСС

31 октября в клубе "16 тонн" пройдет 14-я независимая музыкальная премия "Золотая Горгулья 2013", а сам клуб отметит свое 17-летие. Ведущими церемонии станут Антон Комолов и Маргарита Митрофанова.

Хедлайнерами церемонии 2014 года, по информации сетевого издания M24.ru, станут: Дельфин, Петр Налич, участник шоу "Голос" Антон Беляев и группа Therr Maitz, хип-хоп-исполнитель L-One и многие другие известные артисты, а также несколько молодых групп, танцевальные, электронные коллективы и диджеи.

Среди номинаций - "Рок-легенда", "ВИА", "Открытие года" и "Музыкальное СМИ", а также от "Easy/Lounge группы" и "Нео-фолк группы" до "Хип-хоп исполнителя" и "Танцевального проекта".



Как сказано на сайте клуба, для всех друзей - вход свободный. 31 октября в Москве в клубе "16 Тонн".

На протяжении всей церемонии будет только живой звук, парад звезд и специальные гости.

Добавим, за десять лет существования статуэток удостоились "Браво", "Мумий Тролль", "Аукцыон", "Танцы минус", "Аквариум", "Би-2", Tesla Boy, "Каста", Дельфин, Алексей Айги, Земфира и многие другие. Среди зарубежных исполнителей-владельцев стоит выделить Crystal Castles (Канада), Stereo MС's (Великобритания), Laika (Великобритания), Pan Sonic (Финляндия), The Residents (США).