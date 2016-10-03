Форма поиска по сайту

03 октября 2016, 11:33

Продажи сыра на фестивале "Золотая осень" превзошли ожидания фермеров

Фото: ТАСС/Tom Wallace.Zuma

Продажи сыра на фестивале "Золотая осень" превзошли все ожидания фермеров, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

За время "Сырных дней", прошедших с 30 сентября по 2 октября, фермеры продали около 60 тонн сыра – на 20 процентов больше, чем ожидалось. Для того, чтобы удовлетворить весь объем спроса на фестивале, им пришлось дополнительно заказывать доставку еще 10 тонн.

Наиболее популярными сортами оказались рокфор, камамбер, горгонзола и моцарелла. Глава Минсельхоза Александр Ткачев отметил, что благодаря освобождению российского рынка от западных сыров, отечественные сыровары получили возможность показать, что тоже способны производить продукт очень высокого качества, и как раз это показали результаты реализации сыра на фестивале.

