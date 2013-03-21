"Гедда Габлер" в МТЮЗе: смерть как форма самовыражения

Фото: goldenmask.ru

На сцене столичного МТЮЗа в рамках фестиваля "Золотая Маска" труппа Александринского театра Санкт-Петербурга представила спектакль "Гедда Габлер" по одноименной пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена. Режиссер постановки Кама Гинкас уже работал с этим материалом в далеком 1983 году. Нынешняя бескомпромиссная самоубийца Гедда, отстаивающая право жить по-своему и умереть по-своему, помолодела на несколько лет. Она - собирательный образ поколения современных, юных и уже разочаровавшихся, не пытающихся осмыслить суть предназначения.

Ибсен написал историю Габлер в 1890-м. В России пьесу сыграли двумя годами позже. Гедда Генрика – 29-летняя супруга педанта аспиранта на кафедре истории культуры, демонстративно и безапелляционно отторгает правила поведения в обществе.

Вторая Гедда Камы Гинкаса выражает несогласие с самых первых минут появления на сцене, где в хаотичном порядке расставлены пластиковые прозрачные диваны, стулья, коробки и разбросаны по полу цветы. Персонаж режиссера внешне мало чем напоминает образ, созданный Ибсеном. Зритель ждет сдержанную девушку в утреннем платье. Но в гостиную Тесманов врывается Мария Луговая – Гедда в нижнем белье и туфлях на босу ногу. Коротко стриженные черные волосы закрывают лицо, когда актриса мечется по дому, раздираемая внутренними противоречиями.

На большой экран позади проецируется завораживающий видеоряд: распускаются цветы, копошатся муравьи, мельтешат рыбы, совокупляются змеи. Это сны и страхи молодой супруги Йоргана Тесмана.

Фото: goldenmask.ru

Семейной идиллии не получается. Он – "большой труженик" и "усердный собиратель" - затаился среди книг и документов, желая написать труд о кустарных промыслах в средние века. Она – нервная, подвижная и скучающая – развлекается тем, что стреляет из пистолетов отца-генерала, вспоминает бывшего возлюбленного – коллегу мужа Эйлерта Левборга, играет на скрипке и провоцирует окружающих. В речи Луговой слышится металл. Словно робот чеканит бездушные слова, лишенные живости и страсти. Вопросы звучат как утверждения. Когда Габлер статична, складывается ощущение, что этот человек уже внутренне мертв.

Во взбалмошной временами Гедде вульгарность скрашивает юношеская непосредственность. Это брошенный недолюбленный ребенок, на которого непременно нужно обратить внимание. Иначе зачем все эти бешеные словесные выпады, бойкая чечетка на цветах, неестественные позы и пародии на близких. Только страдалицу не приласкают, не заметят, не спасут. Ее лишь созерцают. Увалень Тесман – с восхищением, его простодушная тетушка – недоверчиво, друг семьи асессор Бракк – с вожделением, а бывшая соученица Фру Tea Эльвстед (Юлия Марченко) – со страхом. Но никто не видит, как задыхается дочь полковника Габлера от "всего этого… смешного".

Персонажи Ибсена, за исключением Габлер, цепляются за спасательные круги своих смыслов. Тетушка Юлле, потерявшая сестру, готова взять в дом нуждающегося в заботе больного, уверяя, что ей "надо для кого-то жить". Йорган, которого чурается жена, и Теа, отверженная Эйлертом, находят утешение в работе. Асессор мечтает о "милом интимном круге знакомств". И только Гедда не видит себе применения. Даже ребенок, которого носит под сердцем неприкаянная, не способен изменить положение.

Напряженную обстановку, царящую в доме, подчеркивает тишина в перерывах между диалогами героев. В спектакле практически нет привычного музыкального фона. Разве что надрывные звуки скрипки, которая плачет в руках Марии Луговой.

В особенно тревожные минуты актриса отбрасывает смычок и бренчит, перебирая струны пальцами. Это те самые моменты, когда Гедда теряет над собой контроль, переживая несоответствие происходящего со своим представлением о том, как должно быть.

"Я хочу держать в руках судьбу человека", - признается фру Тесман кудрявой ненавистной Теа. Эта идея, подкрепленная желанием видеть в слабом человеке проявление силы, воли и бесстрашия, сподвигнет Гедду вручить Левборгу один из своих пистолетов, а прежде превратить некогда любимого человека в несчастного, спрятав его научную рукопись, чтобы позже сжечь до тла этого "ребенка" Левборга и Теа.

Фото: goldenmask.ru

Габлер не намекает, а настойчиво просит доведенного до отчаяния Эйлерта о самоубийстве. "Только сделайте это красиво. Дайте слово", - требует она, теребя его за рукав.

"Наконец-то смелый поступок! В этом есть красота", - улыбнется позже, узнав о кончине Левборга.

Ликование длится не долго. Оказывается, смерть вышла не столь поэтичной: Левборг застрелен в живот, а тело его найдено в комнате дамы легкого поведения. Гедда разочарована и сломлена. Правда остался второй пистолет и еще одна возможность удивить окружающих "красивым" поступком.

Только должного эффекта ей не произвести. Слишком зачерствели некоторые сердца.

"Застрелилась", - равнодушно констатирует Тесман.

"Но ведь так не делают", - отреагирует безучастный Бракк.

И невольно ждешь, что Луговая, которая в течение спектакля шокировала неожиданными выходками, вскочит со своего смертного одра, взъерошит волосы и ответит мужу очередной шуткой, возьмет в руки скрипку или пустится выписывать на сцене замысловатые пируэты. Но, нет. Гедда неподвижна. "Достойный финал. Красивый", - наверняка сказала бы живая Габлер, посчитавшая смерть лучшим средством для самовыражения.

Спектакль "Гедда габлер" заявлен сразу в пяти номинациях "Золотой Маски": "Драматический театр, спектакль большой формы", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая женская роль – Мария Луговая", "Лучшая роль второго плана – Юлия Марченко", "Лучшая работа художника" и "Лучшая работа по свету".

Подготовила Алла Панасенко