"Золотая маска" досталась спектаклю из Ярославля

В Москве назвали лауреатов "Золотой маски"

В Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко вечером 16 апреля состоялась торжественная церемония вручения наград XIX национальной театральной премии "Золотая Маска".

Церемонию вели художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев и актриса Елизавета Боярская.

В номинации Драма/Спектакль большой формы победил спектакль "Без названия" ярославского Театра драмы им. Ф. Волкова.

В номинации Драма/Спектакль малой формы жюри признало лучшей постановку театра-фестиваля "Балтийский дом" под названием "Антитела".

Лучшим режиссером драмы признан Марат Гацалов за работу над постановкой "Август: графство Осейдж" в новосибирском театре "Глобус".

Номинация " Драма/Мужская отошла актеру Виталию Кищенко, который сыграл Платонова в спектакле "Без названия" ярославского театра им. Ф. Волкова.

А лучшей женской ролью жюри признало Короля Лира в исполнении Розы Хайруллиной в спектакле "Лир" театра "Приют Комедианта" из Санкт-Петербурга.

Лучшей оперой признан спектакль "Сон в летнюю ночь" Бенджамина Бриттена в постановке театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Лауреатом премии стала также балерина Диана Вишнева. Сразу две Золотые маски получил сегодня Теодор Курентзис - как лучший дирижер в опере, и за спектакль "Шут" Пермского театра оперы и балета.

Накануне состоялись финальные показы спектаклей-номинантов. На сцене театра имени Пушкина поставили Sepia екатеринбургского театра "Провинциальные танцы" и "Едоки" музыкальной студии SounDrama.

Всего же с 28 января по 15 апреля на различных сценических площадках Москвы показали 57 спектаклей 46 театров из разных городов России. В этом году количество номинаций увеличилось до 33. По традиции организаторы разделили конкурсную программу на две составляющие: драматический и музыкальный театр. В первом блоке были представлены 18 постановок театральных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска, Красноярска, Воронежа и Ярославля.