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Жизнь в мире

16 апреля 2012, 16:08

Церемония премии "Золотая Маска" пройдет в Большом театре

Золотая Маска жизнь в мире

Пермский театр "У Моста" представил спектакль "Безрукий из Спокэна" в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

16 апреля на Основной сцене Большого театра в Москве состоится Церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая Маска». Премия была учреждена в 1994 году. Ее вручают спектаклям различных жанров театрального искусства. Каждый год на фестивале показывают самые значительные спектакли городов России. В конкурсной программе как новички, так и постоянные участники. Проект «Премьеры Мариинского театра в Москве» проводится в рамках Фестиваля с 2006 года. Впервые же в этом году провели проект «Михайловский театр в Москве».
Помимо основной программы в четвертый раз проводится внеконкурсная программа «Маска Плюс», в которой участвуют российские спектакли, рекомендованные экспертами «Золотой Маски», а также спектакли из стран СНГ и Балтии.

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