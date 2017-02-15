Трансляции спектаклей "Золотой маски" покажут в 60 городах России

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Прямые трансляции четырех спектаклей театрального фестиваля "Золотая Маска" покажут в кинотеатрах 60 городов России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.

В программу показов войдут балет Екатеринбургского театра оперы и балета "Ромео и Джульетта" и "Гроза" в БДТ им. Г. Товстоногова, а также два спектакля-лауреата "Золотой Маски" прошлых лет – спектакль "Жизнь и судьба" Малого драматического театра, "Война и мир. Начало романа", поставленная Мастерской П. Фоменко. Трансляции пройдут в формате HD.

Мединский отметил, что трансляция будет организована на профессиональном уровне со съемкой театрального закулисья перед началом действия и крупных планов, чтобы зрители смогли разглядеть самые мелкие детали.

Генеральный директор фестиваля Мария Ревякина также добавила, что такие показы пользуются большой популярностью: в 2016 году зрителями трансляций "Золотой Маски" стали более десяти тысяч человек.