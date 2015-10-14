"Гоголь-центр" отказался участвовать в "Золотой маске"

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

На очередном совещании Секретариат СТД РФ утвердил персональные составы Экспертных советов Российской национальной театральной премии-фестиваля "Золотая Маска" сезона 2015 – 2016 годов. После обнародования списков художественный руководитель "Гоголь-центра" сообщил через Facebook, что театр не будет участвовать в мероприятиях фестиваля.

"... из соображений гигиены не хочу, чтоб мои спектакли смотрели, оценивали люди, которые написали на меня и театр, в котором я служу, множество подлых доносов и пасквилей. Им, ныне объявленным экспертам, смотреть мои спектакли и спектакли театра, который им глубоко ненавистен, тоже невозможно.

Это они неоднократно заявляли. Поэтому чисто технически я лично и спектакли "Гоголь-центра" не участвуют в мероприятиях фестиваля "Золотая маска". Спасибо за внимание", – написал Серебренников.

В комментариях он также замечает, что с "Золотой маской" "не время пересекаться".

Напомним, этим летом СТД РФ инициировал работу рабочей группы по развитию премии-фестиваля "Золотая маска". Этот шаг был обоснован очередным распределением призов. Ежегодно итоги "Маски" рождают споры в театральной сфере. Чтобы примирить оппонентов СТД РФ принял решение предпринять попытку реформирования премии.

Что касается персональных составов экспертных советов "Золотой маски" сезона 2015-2016 года, то они были сформированы на основе предложений творческих комиссий СТД РФ, а также Министерства культуры РФ как одного из организаторов премии.