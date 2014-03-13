Пермский театр оперы и балета устроит флешмоб в аэропорту Шереметьево

"Афиша": Пермский театр оперы и балета устроит флэш-моб в Шереметьево

В год своего двадцатилетия фестиваль "Золотая Маска" приготовил множество подарков для зрителей. Одним из них станет флешмоб, организованный пермским театром оперы и балета во главе с Теодором Курентзисом. Он состоится утром 22 марта в терминале D аэропорта Шереметьево.

Кроме того, ростовский театр "18 +" читает отрывки из своего мюзикла "Папа" в Доме книги на Новом Арбате. В марте и апреле подобные перформансы состоятся в торговых и бизнес-центрах, а также в Российском университете дружбы народов. Показывать будут фрагменты спектаклей, которые участвуют в основном конкурсе "Золотой Маски" и параллельных программах.

"В формате нетеатрального пространства можно показать только кусочек. И когда человек пришел случайно, сложно его заставить посмотреть весь спектакль. Для кого-то это будет завлекалочкой на основной спектакль", - отметила куратор программы "Маска в городе" Екатерина Хромова.

В рамках спецпроекта "Маска в городе" запланированы также интерактивные видео инсталляции и фотовыставка.

Еще один подарок "Золотая Маска" приготовила маленьким театралам. С 14 по 16 марта в столице сыграют 16 спектаклей. Это своеобразный срез того, что производят российские театры для детей. Так, хабаровский ТЮЗ поставил спектакль по пьесе, написанной американскими подростками. В ближайшие выходные перед несколькими спектаклями пройдут театральные классы для детей. Эти занятия подготовят ребенка к спектаклю и обучат его театральному этикету.

С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться здесь.