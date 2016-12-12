Союз театральных деятелей утвердил составы жюри "Золотой маски"

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Союз театральных деятелей опубликовал список жюри театрально премии "Золотая маска".
Давать оценку работам, представленным в номинациях "Драматический театр" и "Театр кукол", будут:
Оценивать уровень и качество постановок, представленных в категории "Музыкальный театр", будут:
Увидеть полный список жюри можно на официальном сайте СТД. В ноябре стали известны номинанты на главную театральную премию страны. Абсолютным лидером и рекордсменом по числу номинаций стал Большой театр: он фигурирует в 31-й категории. Также одним из фаворитов в музыкальной области является Пермский театр оперы и балета имени Чайковского с оперой в постановке Роберта Уилсона "Травиата" (дирижер – Теодор Курентзис, женская роль – Надежда Павлова, YASHI – художник по костюмам).
Особенностью этой "Маски" дирекция обозначила географическую протяженность фестиваля и активное участие региональных коллективов. Церемония вручения наград состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.