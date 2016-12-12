Союз театральных деятелей утвердил составы жюри "Золотой маски"

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Союз театральных деятелей опубликовал список жюри театрально премии "Золотая маска".

Давать оценку работам, представленным в номинациях "Драматический театр" и "Театр кукол", будут:

художественный руководитель РАМТа, профессор, председатель Комиссии СТД РФ по театрам для детей, народный артист РФ Алексей Бородин;

режиссер, профессор, помощник художественного руководителя МХТ, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина;

руководитель мастерской режиссерского факультета ГИТИСа Марат Гацалов;

актер Театра имени Вахтангова Сергей Епишев;

драматург Ольга Мухина;

театральный критик Марина Райкина;

театровед, историк культуры Дмитрий Трубочкин;

театральный критик Павел Руднев

актер Александр Феклистов и другие.

Оценивать уровень и качество постановок, представленных в категории "Музыкальный театр", будут:

председатель. Скрипач, дирижер, главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист РФ Сергей Стадлер;

музыкальный критик Екатерина Бирюкова;

хореограф Владимир Варнава;

историк и критик балета, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Гаевский;

дирижер Филипп Чижевский;

дирижер театра "Новая опера" Андрей Лебедев;

музыкальный критик Петр Поспелов

композитор Владимир Раннев;

режиссер Алексей Франдетти и другие.

Увидеть полный список жюри можно на официальном сайте СТД. В ноябре стали известны номинанты на главную театральную премию страны. Абсолютным лидером и рекордсменом по числу номинаций стал Большой театр: он фигурирует в 31-й категории. Также одним из фаворитов в музыкальной области является Пермский театр оперы и балета имени Чайковского с оперой в постановке Роберта Уилсона "Травиата" (дирижер – Теодор Курентзис, женская роль – Надежда Павлова, YASHI – художник по костюмам).

Особенностью этой "Маски" дирекция обозначила географическую протяженность фестиваля и активное участие региональных коллективов. Церемония вручения наград состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.