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12 декабря 2016, 17:25

Культура

Союз театральных деятелей утвердил составы жюри "Золотой маски"

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Союз театральных деятелей опубликовал список жюри театрально премии "Золотая маска".

Давать оценку работам, представленным в номинациях "Драматический театр" и "Театр кукол", будут:

  • художественный руководитель РАМТа, профессор, председатель Комиссии СТД РФ по театрам для детей, народный артист РФ Алексей Бородин;
  • режиссер, профессор, помощник художественного руководителя МХТ, заслуженная артистка РФ Марина Брусникина;
  • руководитель мастерской режиссерского факультета ГИТИСа Марат Гацалов;
  • актер Театра имени Вахтангова Сергей Епишев;
  • драматург Ольга Мухина;
  • театральный критик Марина Райкина;
  • театровед, историк культуры Дмитрий Трубочкин;
  • театральный критик Павел Руднев
  • актер Александр Феклистов и другие.

Оценивать уровень и качество постановок, представленных в категории "Музыкальный театр", будут:

  • председатель. Скрипач, дирижер, главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист РФ Сергей Стадлер;
  • музыкальный критик Екатерина Бирюкова;
  • хореограф Владимир Варнава;
  • историк и критик балета, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Гаевский;
  • дирижер Филипп Чижевский;
  • дирижер театра "Новая опера" Андрей Лебедев;
  • музыкальный критик Петр Поспелов
  • композитор Владимир Раннев;
  • режиссер Алексей Франдетти и другие.

Увидеть полный список жюри можно на официальном сайте СТД. В ноябре стали известны номинанты на главную театральную премию страны. Абсолютным лидером и рекордсменом по числу номинаций стал Большой театр: он фигурирует в 31-й категории. Также одним из фаворитов в музыкальной области является Пермский театр оперы и балета имени Чайковского с оперой в постановке Роберта Уилсона "Травиата" (дирижер – Теодор Курентзис, женская роль – Надежда Павлова, YASHI – художник по костюмам).

Особенностью этой "Маски" дирекция обозначила географическую протяженность фестиваля и активное участие региональных коллективов. Церемония вручения наград состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

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