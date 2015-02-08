Лучшие фестивали февраля: "Золотая Маска", Animatrix и Kids Time

Полезные мастер-классы, культура разных стран мира, театральное и кино-искусство, веселые зимние состязания - в феврале пройдут фестивали на любой вкус. Подробности - в путеводителе сетевого издания M24.ru и KudaGo.

XXI Фестиваль "Золотая Маска"

Крупнейший в России ежегодный театральный фестиваль состоится в феврале-апреле 2015 года. Победители в каждом театральном жанре получат Национальную Премию "Золотая Маска" на церемонии награждения, которая пройдет в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 18 апреля.

В этот раз при отборе номинантов жюри просмотрело 636 постановок из Москвы, Петербурга и других городов. Практически каждый год на фестивале появляются новые проекты и внеконкурсные программы, и этот год не стал исключением.

Так, во внеконкурсную программу "Маска Плюс", учрежденную в 2009 году, вновь войдут необычные, самобытные постановки из разных городов страны. Но в этом сезоне у программы появились кураторы — Павел Руднев и Кристина Матвиенко.

Спектакли для юных зрителей покажут в программе "Детский Weekend", куратором которой является Алексей Гончаренко. Несколько постановок будут напрямую транслироваться из театрального зала на экраны российских кинотеатров. Проект получил название "Золотая Маска" в кино". А представления, выходящие за пределы театральных залов, объединились в проекте "Золотая Маска" в городе". Сценой может стать любое уличное пространство, а также торговый комплекс, кафе или бизнес-центр.

Также состоится проект "Премьеры Мариинского театра в Москве", в который вошли балеты Ханса ван Манена, Уэйна МакГрегора и опера "Отелло", поставленная Бархатовым.

Увидят москвичи и знаковые зарубежные постановки, для которых предусмотрена программа "Контекст. Актуальные зарубежные спектакли" под кураторством Валерия Золотухина, Алены Карась и Антона Флерова. Состоится и ставший традиционным проект Russian Case, созданный специально для иностранных продюсеров и критиков.

Среди номинантов премии - спектакли "Вишневый сад" в постановке Льва Додина (Театр Европы), "Карамазовы" Константина Богомолова (МХТ имени Чехова), "Алиса" Андрея Могучего (БДТ), "Три сестры" Юрия Бутусова (Театр Ленсовета), моноспектакль Евгения Миронова "Гамлет/Коллаж" (Театр Наций).

Премию "Золотая Маска" в 1993 году учредил российский Союз театральных деятелей. "Золотой Маской" награждаются лучшие спектакли за сезон, ее номинантами становятся драматические постановки, оперы, балеты (в том числе с современной хореографией), оперетты и мюзиклы, постановки кукольных театров. Победителей из списка номинантов определяет экспертный совет.

Дата/время начала : 25 февраля : 25 февраля Дата/время окончания: 18 апреля Место: разные площадки города



Фото: /kudago.com

Winter SaniDay 2015 в Москве

Главным событием зимнего праздника станут командные соревнования по спуску с горы на санях оригинальной авторской конструкции.

Катание на санях со снежных гор - традиционная русская зимняя забава, которая насчитывает не одно столетие. Реалии технического века вовсе не снизили ее массовой популярности. SaniDay – зимний праздник, который объединяет любителей необычного конструкторского творчества, скорости и зажигательного веселья.

Кто сказал, что конструкция саней обязательно должна быть такой же, как и сто лет назад? Можно ли ее усовершенствовать? Несомненно! Творчество самодеятельных санных конструкторов и веселые соревнования на санях необычного авторского дизайна радуют любителей активного зимнего отдыха уже не первый год. Если вы желаете принять в них участие, начинайте готовить сани уже сегодня.

В программе основных соревнований смогут выступить команды из двух и более человек на санях собственной оригинальной конструкции. Согласно правилам, сани должны быть изготовлены без использования металлических элементов в каркасе и быть как минимум двухместными (максимальная вместимость не ограничена). Перед выходом на старт каждая команда представляет короткое музыкальное шоу (продолжительностью до 2 минут). Выступления участников состязаний оцениваются в номинациях "Креативность конструкции", "Самый скоростной спуск", "Самый курьезный спуск" и "Судью на мыло!" (Приз зрительских симпатий).

Прием заявок на участие в санных состязаниях проходил до 31 января на сайте мероприятия.

Дата/время начала: 8 февраля, 11.00 8 февраля, 11.00 Дата/время окончания: 8 февраля, 19.00 Место: Ландшафтный парк "Митино" Адрес: улица Пенягинская Метро: "Митино", "Волоколамская"



Фото: kudago.com/

Фестиваль японской культуры Animatrix

Ежегодный конвент Animatrix объединит поклонников японской анимации и культуры. Здесь вы сможете встретить персонажей любимых аниме, похвастаться собственными косплеем, принять участие в играх и сделать море отличных фото.

Гости в невероятных костюмах аниме-персонажей будут участвовать в традиционных для таких мероприятий состязаниях. Зрителей ждут театральный блок с оригинальными сценками, танцами и спортивными постановками, а также блок дефиле, в котором будут продемонстрированы авторские костюмы, созданные по мотивам любимых аниме и игр. Еще пройдут конкурсы караоке, видеокосплея, различного фанвидео, рисунков и поделок.

Дата/время начала: 7 февраля, 10.00 7 февраля, 10.00 Дата/время окончания: 8 февраля, 20.00 Место: Культурный центр "Москвич" Адрес: Волгоградский проспект, дом 46/15 Метро: "Текстильщики" Стоимость: от 400 до 1000 рублей



Фото: kudago.com

Фестиваль комиксов comXfest

Здесь соберутся ярые поклонники американских супергероев. Гости смогут побольше узнать об истории комиксов, приобрести редкие издания и сувениры, а также на день перевоплотиться в одного из персонажей красочных историй.

Комиксы являются частью американской культуры. За океаном их читают вне зависимости от возраста. Художники создают яркие образы храбрых героев, коварных злодеев, очаровательных красавиц. У некоторых персонажей появляются целые армии поклонников. Слиться воедино со своим фантастическим кумиром фанатам комиксов помогают фестивали с элементами косплея.

В России у комиксов также имеется своя аудитория. Встреча ее представителей состоится в рамках comXfest. Этот фестиваль объединит всех, кто с упоением следит за приключениями колоритных героев комиксов и не прочь примерить на себя их образ. Для них будет организован конкурс косплея.

Дата/время начала: 15 февраля, 11.00 15 февраля, 11.00 Место: ДК "Стимул" Адрес: Сибирский проезд, дом 2, строение 5 Метро: "Волгоградский проспект", "Пролетарская" Стоимость: от 400 до 450 рублей



Фото: kudago.com

Фестиваль Kids Time

Более 20 мастер-классов, лекции, товары для детей и множество развлечений.

Событие пройдет в формате увлекательного путешествия. Гости получат специальные карты, благодаря которым не смогут пропустить ничего интересного.

Фестиваль Kids Time приглашает детей и их родителей попробовать себя в различных видах творчества, посетить ярмарку, а также просто весело провести время. Для этого будут созданы все условия. Следуя карте, гости события будут перемещаться от одной фестивальной зоны к другой, открывая для себя раз за разом что-то новое.

На своих площадках 30 продавцов эксклюзивных авторских вещей представят детскую одежду, игрушки, книги, товары для творчества, специальное питание для малышей и вещи, необходимые для ухода за новорожденными. Сделав покупки, можно будет отправиться на мастер-классы или прослушать полезные лекции. Также в рамках фестиваля будут работать аниматоры, которые с удовольствием поиграют с юными посетителями, покажут им спектакли и заставят улыбнуться.

Что входит в каждый билет? Посещение развлекательной программы фестиваля, участие ребенка в одном из мастер-классов, посещение всей семьей выставки "Айвазовский и маринисты - Живые полотна" и участие во всех активностях выставки. Плюс - бесплатные фотографии с фестиваля.﻿