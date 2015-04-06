Спектакли недели: "комикс" по Островскому, бутусовский "Бег" и Александринка

Александринский театр на "Золотой Маске", театральный "комикс" по Островскому и грандиозная премьера булгаковского "Бега" в экстраординарной постановке Юрия Бутусова - выбор недели от театрального обозревателя M24.ru Натальи Витвицкой.

"Камера обскура"

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Визуальный театр во всей красе. В основу номинированного на "Золотую Маску" сразу в двух номинациях ("Лучший спектакль-эксперимент", "Лучшая работа художника") спектакля Новой сцены Александринки (к слову, уже снискавшей славу самой оснащенной театральной сцены страны) лег знаменитый роман Набокова. Для тех, кто плохо помнит сюжет, напомним: искусствовед Бруно Кречмар изменяет жене с 16-летеней Магдой Петерс. А она, в свою очередь, крутит роман с Робертом Горном. Узнав об этом, Кречмар пытается любовницу застрелить, но в итоге погибает сам.

Молодые режиссеры Вера Попова и Александра Ловянникова, а также сценограф Алексей Лобанов "пересказали" трагическую историю без единого слова - зато с помощью десятка предметов и абсолютно непредсказуемых визуальных образов. Перед зрителем – чучело чайки, красные сачки, грязная ванная, рыцарские доспехи и даже гигантские книжки с картинками. Иногда происходящее на сцене "поясняют" титры, видео или фонограмма.

Этот спектакль сам как камера обскура - устройство для трансляции изображения. Ни одного актера и, следовательно, ни одного характера. Эмоции намеренно стерты, движения замедлены, свет приглушен. В качестве саундтрека - радиопомехи, звуки телевизора, завывание пылесоса. На сцене – режиссеры, "обслуживающие" собственную художественную выдумку. Кто-то вообще может поспорить, театр ли это. Может быть, перфоманс или арт-объект? Так или иначе, а пессимистичная интонация Набокова передана очень точно. Миру неважны человек и его страдания, и всякая любовь заканчивается смертью.

Где : Александринский театр (Санкт-Петербург) на сцене Центра имени Мейерхольда : Александринский театр (Санкт-Петербург) на сцене Центра имени Мейерхольда Когда: 8, 9 апреля в 20.00



"О-й. Поздняя любовь"

Фото предоставлено пресс-службой театра

Неожиданная версия не самой известной пьесы Островского про противостояние мира любви миру наживы. Действие режиссер Дмитрий Крымов перенес из русского захолустья в абсолютную условность. Сцена застлана бумажными обоями без рисунка. На них – только черные кляксы, как бы намекающие зрителю, что все происходящее с героями – помарка, недоразумение. Да и сами герои мало похожи на реальных людей, скорее на мутантов из современного комикса. Их образы гипертрофированы. Фелицата Антоновна разгуливает по сцене с непропорционально большим бюстом, ее пропащий сын Николай - с окровавленным ртом вурдалака, влюбленная в него Людмила Герасимовна "носит" соболиные брови и жуткие старушечьи очки. Кроме того, что выглядят герои престранно (у артистов – сложнейший грим), они еще и ведут себя так же. Вдова Лебядкина, к примеру, дерется, как заправский герой боевиков. Несмотря на мрачноватый стиль, спектакль очень веселый, даже хулиганский. В финале все герои танцуют хип-хоп.

Где : Школа драматического искусства : Школа драматического искусства Когда: 10 апреля в 19.00



"Бег"

Фото предоставлено пресс-службой театра

После спектакля "Добрый человек из Сезуана" в Театре имени Пушкина питерского режиссера Юрия Бутусова жаждали заполучить все театры столицы. Удача улыбнулась вахтанговцам. Сам худрук Римас Туминас "уступил" коллеге свою давнюю мечту – поставить на прославленной сцене булгаковский "Бег".

Учитывая склонность Бутусова выворачивать классику наизнанку, переносить место действия на мусорную свалку и непременно добавлять агрессивный саундтек, ожидать тихого спектакля не приходится. А вот эксцентрику, нарочитую чувственность и трагический посыл можно, напротив, гарантировать. Так же, как и параллели с сегодняшним днем: Россия снова "смертельно больна", а гражданская война не кажется такой уж неправдоподобной. В новом спектакле (премьера пройдет в рамках фестиваля "Черешневый лес") занят весь цвет вахтанговской труппы: Василий Симонов, Виктор Добронравов, Сергей Епишев, Ольга Лерман. Сценографом выступит постоянный соавтор Бутусова Александр Шишкин. Композитор - Фаустас Латенас.

Где : Театр имени Вахтангова : Театр имени Вахтангова Когда: 11, 12 апреля в 19.00



Наталья Витвицкая