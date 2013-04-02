Моно-спектакль "Узбек": документальный рассказ о жизни мигрантов

Фото: goldenmask.ru

В Сахаровском центре состоялся показ моно-спектакля "Узбек", в котором роль автора, режиссера и исполнителя взял на себя молодой актер Талгат Баталов. Постановка о социальных, материальных и моральных тяготах мигрантов заявлена на фестивале "Золотая Маска" в номинации "Эксперимент".

Спектакль родился на основе эскиза, созданного в рамках международной театральной лаборатории "Разрушая границы: работа с документами. Документальный театр и жизнь меньшинств". Прежде "Узбека" можно было увидеть на сцене театра имени Йозефа Бойса.

Традиционного театрального в постановке мало. Исполнитель главной роли работает в жанре документального стендапа. В монологах Баталова не ощущается актерской игры в привычном ее понимании. Возможно, потому, что он рассказывает историю из своей жизни, в которой нет вымышленных персонажей, а любое сходство с реальными людьми отнюдь не случайно.

Фото: goldenmask.ru

Несколько лет назад молодой человек, числившийся в узбекском театре "Ильхом", собрал чемоданы и переехал в Москву. Здесь на собственном опыте узнал, как больно жжет клеймо "мигрант".

Свой рассказ о столичных злоключениях Баталов подкрепляет документально - демонстрирует узбекский паспорт в зеленой обложке, голубой российский военный билет, заявление об отказе от узбекского гражданства, письмо отца, отвергающего телефон и электронную почту, а также записи разговоров с различными людьми, появлявшимися в поле зрения героя



Истории дополняют декорации. Играют не на сцене, а в просторном зале с обшарпанными кирпичными стенами и металлическими трубами. Зрителей помещают в символический круг из нескольких рядов стульев и деревянных скамеек. От круга по полу тянутся зеленые, красные и синие лампы – имитация веток столичного метрополитена.

Актер движется по кругу, активно жестикулирует, достает из коробок на полу бумаги, передает их публике. Только российский паспорт Талгат бережно прячет в карман – нелегко достался.

Россия встретила Талгата, мягко говоря, неприветливо: тверские женщины из военкомата, ждущие "благодарности" в виде пакетов, в которых плещется бутылочный коньяк, въедливые служители закона, требующие 500 рублей за отсутствие регистрации, "богини" из паспортного стола, вокруг которого таджикам, узбекам и туркменам впору разбить палаточный городок, в ожидании своей очереди.

Ухо Баталова привыкло ловить привычное, но оттого не менее оскорбительное слово "чурка". Откуда столько ненависти, неприятия, сдобренного равнодушием?

Фото: goldenmask.ru

В начале спектакля актер в синем спортивном костюме Adidas и кожаных туфлях - Fashion-особенность тех, кто "понаехал" – рассказывает, как много лет назад его русского деда и прабабушку, бежавших в войну из Харькова, приютили узбеки. В конце действия на большой белой стене показывают отрывок из строго черно-белого фильма: узбекская семья дает кров, пищу и любовь советским детям-беженцам, чьих родных расстреляли немцы.

Наши соотечественники гостеприимством не балуют. Талгат до сих пор задается вопросом: "Почему?" Ответы ищет в самых неожиданных местах: палатка с шаурмой на Курском вокзале, где трудится его соотечественник или кабинет руководителя организации "Таджикские трудовые мигранты" Каромата Шарипова.

Каждый включенный монолог второстепенного героя, косвенно участвующего в действии, помогает сформировать общее представление об истинном положении трудовых мигрантов в нашей стране.

Привокзальный продавец, которому ежедневно угрожают русские покупатели, цитирует живописную фразу отца: "Не отвечай, а то убьют. Это Россия". Шарипов поражает Баталова теорией о захвате России евреями и американцами. Правозащитник Бахром Хамроев проливает свет на причину бедствий мигрантов-узбеков – это люди, которые годами боятся проявлять себя в собственно стране, лишенной подобия права выбора. Президент здесь руководит порядка 20 лет.

- У вас нет демократии? – удивился Баталов.

- А у вас что, есть? – в ответ.

Для Талгата Узбекистан стал территорией необъективных запретов. Например, узбекский рэп, который используется в качестве музыкального сопровождения в спектакле, не одобрен местными властями. В "черный список" также попали рок-композиции. Страдает кинематограф. В Узбекистане не рекомендуют смотреть "Антихриста", "300 спартанцев" и "Секретные материалы".

Фото: goldenmask.ru

В этой стране, где Ташкент является лишь пересадочным пунктом, разделяющим горную местность и Москву, обосноваться можно лишь записавшись в органы правопорядка. "На каждого жителя Ташкента - 1-2 милиционера. Их чуть меньше, чем обычных граждан. Человек на 15", - поясняет главный герой.

Ищущие иной судьбы, выписываются из квартир, покупают билет в один конец и примеряют на себя робу московского дворника или фартук сотрудника общепита. Мигрантов в Москве не любят. Снисходительные взгляды в метро или на улице – это одно из самых безобидных проявлений неприятия. "Узбек" Талгата Баталова разрушает привычные представления о приезжих из Средней Азии.

Те, кого неласково величают "хачами", на своей родине заканчивали с отличием школы, получали высшее образование, отстаивали право что-то значить в социальном хаосе, а разочаровавшись, покидали отчий дом. На чужбине, в Москве, эти "гастарбайтеры" не ропща выполняют самую черную работу: метут улицы, чистят уборные и день за днем заворачивают мясо в лаваш. А еще они получают письма от отцов и матерей, беспокойные тревожные письма-наставления. "Будь осторожным. Адаптируйся. Приезжай домой чаще". И между строк – "Не отвечай им, а то убьют", - робкая просьба униженных и запуганных граждан бесправного государства.



Панасенко Алла