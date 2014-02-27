Форма поиска по сайту

27 февраля 2014, 15:59

Спорт

Билялетдинов не настроен дальше работать в сборной России - Мутко

Зинэтула Билялетдинов. Фото: ИТАР-ТАСС

Министр спорта России Виталий Мутко сообщил, что главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов хочет покинуть свой пост.

"Третьяк мне сказал, что контракт с главным тренером заканчивается 1 марта, потому что Билялетдинов не очень настроен работать дальше в сборной. Поэтому нам нужно найти главного тренера, который повезет сборную на ЧМ в Минск. Все решит исполком 5 марта", - передает слова министра "Советский спорт".

Напомним, что под руководством Билялетдинова российские хоккеисты неудачно выступили на Олимпиаде в Сочи. Сборная России покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив команде Финляндии.

Ранее появилась информация, что российскую сборную может возглавить наставник московского "Динамо" Олег Знарок. Под его руководством "бело-голубые" дважды выигрывали Кубок Гагарина. Кроме того, с 2006 по 2011 год он возглавлял национальную сборную Латвии. В свою очередь, президент "Динамо" Аркадий Ротенберг заявил, что не будет препятствовать возможному назначению Знарка на пост тренера сборной России.

Зинэтула Билялетдинов сборная России по хоккею Виталий Мутко

