Фото: ИТАР-ТАСС

Старейшую в России детскую железную дорогу закроют на неделю из-за выставки "Оборонэкспо-2014", которая пройдет в подмосковном Жуковском, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на управление столичной магистрали.

По словам представителя ведомства, дорога пересекает одну из улиц, по которой будут ходить экспрессы со зрителями и участниками мероприятия. Если перекрыть проезд для автобусов даже на несколько минут, может образоваться большая пробка.

"Именно поэтому мы приняли решение приостановить на неделю работу детской железной дороги", - рассказал представитель управления. - Ребята, которые трудятся на магистрали, в эти дни будут слушать теоретические курсы, а также работать в депо". Он добавил, что дорогу откроют уже на следующей неделе.

Напомним, выставка "Оборонэкспо-2014" пройдет в транспортно-выставочном комплексе "Россия" в Жуковском с 13 по 17 августа. Зрителей ждет серия парных заездов на ускорение и на скорость между различными типами автомобилей и самолетов, а также летная программа с участием лучших пилотажных групп.

Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть выставку авиационной техники и уникальных автомобилей в нескольких категориях: "суперкары","спорт", "кастом", "тюнинг", "ретро", "культовые марки и модели". Всего продемонстрируют более двух тысяч единиц уникальной техники.

Для удобства зрителей оборудуют трибуны с видом на взлетную полосу и VIP-lounge зоны. Дети смогут принять участие в картинге, заглянуть в авиационные и автомобильные павильоны и поиграть в детском городке.