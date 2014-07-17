Открытие ЗАГСа на Живописном мосту снова отложено

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Открытие подвесного ЗАГСа на Живописном мосту может быть отложено на неопределенный срок, сообщает Агентство "Москва".

На этот раз открытие дворца бракосочетания перенесли из-за технических проблем по эксплуатации лифтов.

Окончательный срок сдачи дворца бракосочетания на Живописном мосту в департаменте строительства пока не определен.

Ранее открытие было назначено на сентябрь 2014 года, и оно, скорее всего, будет перенесено, сообщили в ведомстве.

"Сейчас на объекте проводятся работы по устранению технических проблем по эксплуатации лифтов для безопасного подъема на подвесную конструкцию моста, где предусмотрен зал для регистрации брака", - рассказала пресс-секретарь управления ЗАГС Москвы Евгения Смирнова.

Она отметила, что прием заявлений о заключении брака начнется только после того, как ЗАГС начнет работать.

ЗАГС на Живописном мосту откроют до конца 2013 года

Напомним, ЗАГС на Живописном мосту будет состоять из двух залов. Главный со смотровой площадкой будет находиться на подвесной конструкции на высоте ста метров, а второй - внизу, на земле.

Изначально на мосту, построенном в 2007 году, предполагалось сделать ресторан, но потом от идеи отказались из-за отсутствия инвесторов и невозможности провести к "капсуле" полноценную канализацию. После этого на Живописном мосту было решено устроить дворец бракосочетаний.