Программа модернизации кабельных линий началась в столице

В столице началась реализация масштабной программы замены кабельных линий. Провода, наполненные маслом, меняют на современные – в изоляции из полиэтилена. Замену организовала в 2018 году ПАО "МОЭСК", завершить программу планируется в 2030 году.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Одним из главных объектов модернизации станет электроподстанция "Елоховская", введенная в эксплуатацию в 1978 году. Она расположена по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 6, строение 2. Мощность подстанции – 500 МВА.

Станция дает энергию районам Красносельский, Преображенское, Сокольники, Мещанский и Басманный, а также питает Казанский вокзал, станцию метро "Красные ворота", НИИ скорой помощи имени Склифосовского, "Бабаевский кондитерский концерн" и другие. У объекта еще есть мощности для подключения новых потребителей.

Комплексную модернизацию "Елаховской" провели в 2009– 2010 годах. В 2016 заменили кабели на одной из линий – "Елоховская – Лефортово". Сейчас идет замена линий электропередач "ТЭЦ-23 – Елоховская 1,2". После этого повысится надежность электроснабжения, кроме того, новые кабели более экологичные. Они позволят подключить новых потребителей в районах Лефортово, Соколиная Гора, Красносельский, Сокольники и Басманный.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Модернизация кабельных линий

Всего "МОЭСК" в рамках программы предстоит поменять более 100 линий с маслонаполненным кабелем общей протяженностью 334,5 километра. Сейчас для поддержания этого хозяйства в рабочем состоянии служат 226 пунктов маслоподпитки, 330 кабельных колодцев, 47 камер концевых муфт и 12 автоматических подпитывающих установок.

Необходимость замены линий объясняется несколькими причинами: кабели с маслом не подлежат ремонту, уход за линиями требует большего количества земляных работ, повышен риск возгорания и загрязнения почвы, сам кабель обладает низкой надежностью.

После реализации программы "МОЭСК" высвободит городские территории, занятые наземными сооружениями кабельных линий. Кроме того, вырастет надежность электро снабжения и снизится риск загрязнения окружающей среды.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Электросетевое хозяйство Москвы

Электросетевое хозяйство Москвы включает 103,1 тысячи километров электрических сетей и 158 питающих центров высокого напряжения, а также 23 017 трансформаторных подстанций среднего напряжения. Одна-две новые подстанции вводятся каждый год, появляется также и около 400 трансформаторных подстанций.

За 2012-2017 год ввели 17 650 МВА трансформаторной мощности, реконструировали 2,5 км и построено 7,5 километра кабельных линий. В 2018 году хозяйство прирастет 1 305 МВА трансформаторной мощности, строительство 2 081 километрами новых линий и 261 километром реконструированных. Уровень износа сетей снижен до 56,3 процента.

Суммарная экономия электрической энергии в 2017 году после всех мероприятий составила 7,57 миллиарда килоВатт в час. За последние годы сроки подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 килоВатт сократились в 3,5 раза. Теперь требуется до 80 дней. В 2018 году планируется сократить его до 70 дней.