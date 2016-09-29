Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября 2016, 09:05

Город

Счетчики отопления заменят почти в 6 тысячах московских зданий в 2017 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Счетчики отопления заменят почти в шести тысячах столичных зданий в следующем году. Об этом сообщает mos.ru.

Новые приборы планируется поставить там, где старые прослужили около десяти лет. До 1 декабря следующего года в 2030 школах, детских садах и других объектах бюджетной сферы заменят счетчики отопления. Также планируется обновить приборы учета отопления и горячей воды более чем в 3750 жилых домах.

Речь идет об общедомовых приборах. В настоящее время москвичи платят за тепло в домах ежемесячно по установленным тарифам. Плата за отопление распределяется равномерно на весь год, а не только на отопительный сезон. Благодаря этому жильцам в период холодов не приходится выплачивать всю сумму.

Отопительный сезон стартовал в Москве досрочно из-за погодных условий. Для обогрева помещений задействованы 15 городских теплоэлектроцентралей, 10 тысяч тепловых пунктов, 26 районных и 35 квартальных тепловых станций, 111 малых котельных и 16,3 тысячи километров тепловых сетей.

По нормативам отопление в Москве включается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов. В первую очередь его включают в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и других объектах социальной сферы.

В прошлом году отопительный сезон в столице начался 4 октября. К отоплению социальных объектов Подмосковья энергетики приступили 19 сентября.

ЖКХ счетчики отопление

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика