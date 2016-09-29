Счетчики отопления заменят почти в 6 тысячах московских зданий в 2017 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Счетчики отопления заменят почти в шести тысячах столичных зданий в следующем году. Об этом сообщает mos.ru.

Новые приборы планируется поставить там, где старые прослужили около десяти лет. До 1 декабря следующего года в 2030 школах, детских садах и других объектах бюджетной сферы заменят счетчики отопления. Также планируется обновить приборы учета отопления и горячей воды более чем в 3750 жилых домах.

Речь идет об общедомовых приборах. В настоящее время москвичи платят за тепло в домах ежемесячно по установленным тарифам. Плата за отопление распределяется равномерно на весь год, а не только на отопительный сезон. Благодаря этому жильцам в период холодов не приходится выплачивать всю сумму.

Отопительный сезон стартовал в Москве досрочно из-за погодных условий. Для обогрева помещений задействованы 15 городских теплоэлектроцентралей, 10 тысяч тепловых пунктов, 26 районных и 35 квартальных тепловых станций, 111 малых котельных и 16,3 тысячи километров тепловых сетей.

По нормативам отопление в Москве включается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов. В первую очередь его включают в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и других объектах социальной сферы.

В прошлом году отопительный сезон в столице начался 4 октября. К отоплению социальных объектов Подмосковья энергетики приступили 19 сентября.