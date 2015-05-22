Жители Москвы и области задолжали за ЖКУ более 20 млрд рублей

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Долги по оплате услуг ЖКХ жителей Москвы и области составляют более 20 миллиардов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе Национальной службы взыскания (НСВ). При этом, долги по всей России превысили 1 триллион рублей.

В НСВ добавили, что доля физических лиц в сумме задолженности составляет только 20 процентов, остальные долги – предприятий и других хозяйствующих субъектов.

"По оценкам Национальной службы взыскания, объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России достиг 1,025 триллиона рублей на 1 мая 2015 года, – пояснили в пресс-службе. – В Москве и в Московской области долги по ЖКУ достигли 21,7 миллиарда рублей".

В НСВ добавили, что доля физических лиц среди российских неплательщиков составляет всего около 20 процентов – 212 миллиардов рублей. Оставшаяся часть долга – ложиться на полечи предприятий и других хозяйствующих субъектов.

Управляющий директор НСВ Антон Дианов отметил, что общий рост задолженности по стране замедляется. "Если сейчас годовой прирост составил 15 процентов, то годом ранее он был на уровне 21 процента, это серьезный и внушающий оптимизм показатель. Задолженность населения выросла за последний год на 14 процентов, годом ранее прирост составил 20 процентов", – добавил он.

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Исполнительный директор федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов полагает, что количество должников за коммунальные услуги после их подорожания, скорее всего, не увеличится.

"Сейчас на Федеральном и региональном уровне принято решение сдерживать рост коммунальных тарифов. Средний рост на 10 процентов, установленный московской мэрией – это еще один шаг на пути сдерживания цен", – заявил Козлов. По его словам, подобный рост цен ожидается и в среднем по стране.

Напомним, столичные власти приняли 19 мая новые тарифы на коммунальные услуги, которые вступят в силу с 1 июля 2015 года. В мэрии отмечают, что средний рост цен на услуги составит порядка 10 процентов, что в полтора раза ниже ожидаемой городовой инфляции.

С 1 июля счет за обслуживание средней для столицы двухкомнатной квартиры площадью 50 метров, где проживает семья из трех человек, составит 7216 рублей, без учета общедомовых расходов. Сейчас эти услуги должны обходиться семье примерно в 6,4 тысячи рублей. Таким образом, повышение тарифов добавит к квитанции средней столичной двушки дополнительные 720 рублей.

Кроме того, столичные власти приняли новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета размера субсидий на оплату коммунальных услуг. Согласно правилам, если семья из трех человек платит за капитальный ремонт, то получить льготы они смогут в том случае, если их максимальный доход не превышает 79 920 рублей.